Неизвестный беспилотник зафиксировали над аэропортом Махачкалы

Беспилотный летальный аппарат заметили накануне вечером над аэропортом Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного дежурного линейного отделения полиции воздушной гавани.

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По данным агентства, дрон обнаружили над аэропортом около 18:00 мск.

«Беспилотник ... летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован», – указал собеседник агентства.

Дежурный подчеркнул, что работа аэропорта не была нарушена.

Накануне система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Валуйском округе Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиДагестанМахачкала

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