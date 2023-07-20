Неизвестный беспилотник зафиксировали над аэропортом Махачкалы
Беспилотный летальный аппарат заметили накануне вечером над аэропортом Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного дежурного линейного отделения полиции воздушной гавани.
По данным агентства, дрон обнаружили над аэропортом около 18:00 мск.
«Беспилотник ... летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал (по данному факту) зарегистрирован», – указал собеседник агентства.
Дежурный подчеркнул, что работа аэропорта не была нарушена.
Накануне система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Валуйском округе Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru