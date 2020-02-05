Неизвестные «заминировали» все столичные вузы

Ранее эвакуацию провели в, Савеловском, Кунцевском, Щербинском, Останкинском и Чертановском районных судах Москвы. Кроме того, 30 января неизвестный сообщил о минировании взлетной полосы в Шереметьево. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, подчёркивают Дни.ру.

Напомним, очередная волна «минирований» началась в конце прошлого года. Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в судах, ТЦ, на станциях метро и вокзалах, в школах и детсадах. Из-за рассылок в России заблокировали сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс – Startmail.com, сейчас его также заблокировали.

