Не менее 23 человек погибли при наводнении в Эквадоре

Не менее 23 человек стали жертвами наводнений в столице Эквадора Кито. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших числятся 47 человек. Еще 15 считаются пропавшими без вести.

Затопления были вызваны сильными дождями. Власти города объявили трёхдневный траур по погибшим.

Грязевые потоки повредили ряд зданий, нарушили электроснабжение, затруднили движение на дорогах. В настоящее время экстренные службы занимаются восстановительными работами.




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ТЕГИ:ЭквадорНаводнение
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