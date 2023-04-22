Названы причины работы ПВО над Крымом

Российская ПВО, сработавшая в небе над Крымом, уничтожила украинский дрон, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок в субботу, 22 апреля.

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«Пораженным объектом оказался украинский дрон», - уточнил военкор.

По его данным, беспилотный летательный аппарат двигался над Азовским морем в направлении Крымского моста.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что утром в субботу на полуостровом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

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