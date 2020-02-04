Названа причина смерти российского советника и его жены в Цхинвале

4 февраля 202018:16

Российский советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его жена скончались в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщил следователь прокуратуры республики Кадзах Нарикаев со ссылкой на заключение российских экспертов. Судебно-медицинские исследование проходило во Владикавказе.

В свою очередь глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил республиканской генпрокуратуре создать межведомственную следственно-оперативную группу для изучения обстоятельств гибели супругов.

Игорь Галь и его жена были найдены мертвыми в доме в центре Цхинвала 3 февраля. Доктор медицинских наук долгое время работал в московской ГКБ №68, в 2016 году он был командирован в Южную Осетию, где оказывал помощь в проведении реформы медицины в республике.

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ФОТО: shutterstock.com
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