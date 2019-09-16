Названа причина смертельного пожара в Красноярске

Замыкание электрической проводки могло привести в возгоранию в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, старая проводка не выдержала высокого напряжения в момент подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть.

Произошло это, когда хозяева квартиры и их гости уже спали. Именно этот фактор стал причиной их гибели, отмечает RT. ЧП случилось в доме на улице Гусарова. В огне погибли восемь человек, в том числе, четверо детей. Полиция проводит проверку по данному факту.

