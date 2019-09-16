Названа причина смертельного пожара в Красноярске
16 сентября07:21
Замыкание электрической проводки могло привести в возгоранию в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, старая проводка не выдержала высокого напряжения в момент подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть.
Произошло это, когда хозяева квартиры и их гости уже спали. Именно этот фактор стал причиной их гибели, отмечает RT. ЧП случилось в доме на улице Гусарова. В огне погибли восемь человек, в том числе, четверо детей. Полиция проводит проверку по данному факту.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМЧСКрасноярск
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