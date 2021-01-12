Навальный сообщил об иске ФСИН о замене условного срока на реальный

Алексей Навальный сообщил в своём Twitter, что ФСИН направил в Мосгорсуд иск с требованием изменить ему условный срок на реальный «в связи с совершением нового преступления».

«Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд... Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря», - написал политик.

Ранее ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится в отделение ведомства 29 декабря. Навальный, который проходит реабилитацию в Германии, в Москву так и не приехал.

В августе 2020 года Навального госпитализировали в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

Москва неоднократно пыталась добиться сотрудничества с Западом об отравлении Навального, однако, вместо этого получила санкции Евросоюза, по которые попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

