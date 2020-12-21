Навальный перезванивается с «отравителями из ФСБ»

Алексей Навальный утверждает, что якобы разговаривал по телефону с "членами группы сотрудников ФСБ", которых оппозиционный блогер обвиняет в своем отравлении. Об этом Навальный, который сейчас находится в Берлине, сообщил в соцсетях.

По словам "берлинского пациента", разговор якобы состоялся утром 14 декабря, за несколько часов до публикации расследования в изданиях Bellingcat, The Insider, CNN, El Pais и Spiegel. С помощью «простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры», он скрыл свой номер и заменил его другим, после чего связался с Константином Кудрявцевым.

«Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все её быстро повесили. А потом нас ждала большая удача», - рассказал Навальный.

По его словам, разговор с Кудрявцевым длился около 45 минут. Навальный, чтобы узнать детали операции, представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева.

На вопрос блогера, почему операция не завершилась смертью Навального, голос якобы Кудрявцева заявил, что успешному выполнению операции помешали экстренная посадка самолёта в Омске и оперативные действия бригады скорой помощи.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета. После оперативной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты утверждают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря заявил, что информация о передвижениях сотрудников ФСБ и выписках об их телефонных разговоров является «легализацией американских спецслужб».

