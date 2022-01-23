Народная милиция ЛНР заявила о похищении сотрудника диверсантами ВСУ

«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — отметил Филипоненко.

Уточняется, что военный сообщил по радиосвязи информацию о подозрительной активности в лесополосе. Мужчина, не дожидаясь подкрепления, отправился на проверку местности, пишет Газета.ru.

Ранее экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН рассказал, что нужно делать, чтобы не быть похищенным СБУ.

«Бог не выдаст, свинья не съест, как говорится. Я довольно спокойно отношусь к любым такого рода жизненным перспективам. Нужно соблюдать самые обычные меры предосторожности. Но хочу сказать, что мы живем в нашей стране, поэтому никаких «гнид», посланных Киевом мы опасаться не будем», - сказал Бородай.

