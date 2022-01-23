Народная милиция ЛНР заявила о похищении сотрудника диверсантами ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал, что диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищен представитель оборонного ведомства ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — отметил Филипоненко.

Уточняется, что военный сообщил по радиосвязи информацию о подозрительной активности в лесополосе. Мужчина, не дожидаясь подкрепления, отправился на проверку местности, пишет Газета.ru.

Ранее экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН рассказал, что нужно делать, чтобы не быть похищенным СБУ.

«Бог не выдаст, свинья не съест, как говорится. Я довольно спокойно отношусь к любым такого рода жизненным перспективам. Нужно соблюдать самые обычные меры предосторожности. Но хочу сказать, что мы живем в нашей стране, поэтому никаких «гнид», посланных Киевом мы опасаться не будем», - сказал Бородай.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассУкраинаВСУПохищениеЛНР
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