Наркоторговца с 35 килограммами гашиша задержали в Новой Москве

Отмечается, что тайник задержанного находился в поселке Новофедоровское. Часть наркотиков он переложил в мусорный пакет, остальное спрятал в лесу. У задержанного изъято два пакета с 75 свертками (35 кг гашиша).

Сейчас наркоторговец находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержало жителя Казани, подозреваемого в распространении наркосодержащих конфет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

