Наркоторговца с 35 килограммами гашиша задержали в Новой Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новой Москве 38-летнего торговца наркотиками, который попытался спрятать гашиш. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на представителя московской прокуратуры Людмилу Нефедову.
Отмечается, что тайник задержанного находился в поселке Новофедоровское. Часть наркотиков он переложил в мусорный пакет, остальное спрятал в лесу. У задержанного изъято два пакета с 75 свертками (35 кг гашиша).
Сейчас наркоторговец находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержало жителя Казани, подозреваемого в распространении наркосодержащих конфет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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