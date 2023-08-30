Наркоторговца с 35 килограммами гашиша задержали в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новой Москве 38-летнего торговца наркотиками, который попытался спрятать гашиш. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на представителя московской прокуратуры Людмилу Нефедову.

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Отмечается, что тайник задержанного находился в поселке Новофедоровское. Часть наркотиков он переложил в мусорный пакет, остальное спрятал в лесу. У задержанного изъято два пакета с 75 свертками (35 кг гашиша).

Сейчас наркоторговец находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержало жителя Казани, подозреваемого в распространении наркосодержащих конфет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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