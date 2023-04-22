Найденный в Белгороде взрывоопасный боеприпас уничтожили на полигоне
Специалисты уничтожили боеприпас, который нашли в жилом секторе Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, после чего стало известно об эвакуации более 3 тысяч человек из 17 многоквартирных домов.
Позже обнаруженный снаряд вывезли с территории жилого сектора, а эвакуированных людей начали возвращать обратно в квартиры.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru