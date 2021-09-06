Найден пропавший в Каспийском море катер

Катер с семью пассажирами на борту, пропавший в Каспийском море, обнаружены у острова Тюлений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области, пишет ТАСС. Источник отмечает, что никому из пассажиров судна медицинская помощь не требуется.

Ранее в МЧС рассказали об организации поисков группы из семи человек, которые отправились на катере из Волгограда в Махачкалу, а позже перестали выходить на связь, пишет RT. Также сообщалось, что в поисках катера в Каспийском море спасатели задействовали авиацию В Росморречфлоте, в свою очередь, отметили, что на борту пропавшего судна находятся трое детей, самому маленьком из которых 8 месяцев, и четверо взрослых, пишет Газета.ру.