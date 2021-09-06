Найден пропавший в Каспийском море катер
Катер с семью пассажирами на борту, пропавший в Каспийском море, обнаружены у острова Тюлений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области, пишет ТАСС. Источник отмечает, что никому из пассажиров судна медицинская помощь не требуется.
Ранее в МЧС рассказали об организации поисков группы из семи человек, которые отправились на катере из Волгограда в Махачкалу, а позже перестали выходить на связь, пишет RT. Также сообщалось, что в поисках катера в Каспийском море спасатели задействовали авиацию В Росморречфлоте, в свою очередь, отметили, что на борту пропавшего судна находятся трое детей, самому маленьком из которых 8 месяцев, и четверо взрослых, пишет Газета.ру.
Ранее спасатели на Сахалине обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести. Об этом сообщает СК РФ по Сахалинской области. Отмечается, что тело мальчика нашли на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино.
Тело направлено на судебно-медицинское исследование, где определят причину смерти ребенка.
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