Происшествия
Пожар на «Лошарике» произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 человек.
Найден производитель батареи «Лошарика»
19 июля20:55
Производителем литий-ионной батареи, которая вызвала пожар на секретной подлодке АС-31 «Лошарик», является компания «Ригель», сообщила «Фонтанка», нашедшая госконтракт, сообщает URA.RU.
Пожар на «Лошарике» произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 человек.
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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Баренцево Море