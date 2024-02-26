Над территорией Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Над территорией Брянской области российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Беспилотник сбили над Выгоничским районом, уточнил Богомаз.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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