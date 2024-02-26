Над территорией Брянской области сбили беспилотник ВСУ
26 февраля 202419:59
Над территорией Брянской области российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Беспилотник сбили над Выгоничским районом, уточнил Богомаз.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией Брянской области сбили беспилотник ВСУ
- Певец Андрей Губин опроверг слухи о возвращении на сцену
- В Болгарии заподозрили в шпионаже двух граждан России
- Гибриды и электрокары подорожают из-за новых правил сертификации
- Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки Shaman
- Lenovo представила первый в мире ноутбук с прозрачным экраном
- Стоимость биткоина превысила $53 тысячи
- Трамп обжаловал решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве
- Двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области
- Еврокомиссия потребовала от Украины увозить зерно из Европы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru