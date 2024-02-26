Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА
26 февраля 202412:58
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее БПЛА самолетного типа сбили на подлете к Белгороду, напоминает RT. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru