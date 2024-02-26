Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее БПЛА самолетного типа сбили на подлете к Белгороду, напоминает RT. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры