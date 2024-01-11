Над Ростовской, Тульской и Калужской областями перехватили три дрона ВСУ
Средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники самолетного типа над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, попытка террористической атаки Киева была пресечена 11 января около 04:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО три ... аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — заявили в министерстве.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Каменским районом региона были уничтожены два дрона самолетного типа, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал.
В свою очередь, глава Калужской области Владислав Шапша заявил о взрыве беспилотника над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, здание было повреждено, отмечает РЕН ТВ. Пострадавших нет.
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