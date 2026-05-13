Над российскими регионами за два часа уничтожили 26 БПЛА

Почти 30 украинских БПЛА самолетного типа нейтрализовали над территорией России за два часа, передает Минобороны.

«В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщило ведомство.

Военные ликвидировали дроны в Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областях, над Московским регионом и водами Азовского моря.

Минувшей ночью над регионами РФ уничтожили 286 украинских БПЛА.

ФОТО: РИА Новости
