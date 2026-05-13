Над российскими регионами за два часа уничтожили 26 БПЛА
13 мая 202611:05
Юлия Савченко
Почти 30 украинских БПЛА самолетного типа нейтрализовали над территорией России за два часа, передает Минобороны.
«В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщило ведомство.
Военные ликвидировали дроны в Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областях, над Московским регионом и водами Азовского моря.
Минувшей ночью над регионами РФ уничтожили 286 украинских БПЛА.
Горячие новости
- Над российскими регионами за два часа уничтожили 26 БПЛА
- Душат по очереди: Книжный союз призвал объединиться против маркетплейсов
- Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ прошел штатно
- Психолог заявил, что нейросети не помогут кардинально изменить личную жизнь
- В Астраханской области БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод
- Сложно бросить: Любовь к американским сериалам сравнили с курением
- Пять причин: Трамп готовится возобновить военные действия против Ирана
- Война за «Ворону»: Чем обернется для Линды задержание и допрос
- Сборная России по тхэквондо пропустит ЧЕ в Германии из-за проблем с визами
- В Ярославле обломок дрона попал в промышленный объект