Над Орловской областью перехватили четыре дрона ВСУ
24 января 202407:46
Четыре украинских беспилотника перехватили над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа», — отметили в военном ведомстве.
Дроны были перехвачены над территорией Орловской области дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее глава региона Андрей Клычков заявил, что над Орлом были обезврежены беспилотники, напоминает телеканал «360». По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru