Над Херсонской областью перехватили ракеты Storm Shadow
В небе над Херсонской областью сбили две британские ракеты Storm Shadow, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.
Политик уточнил, что одну ракету сбили силы противовоздушной обороны, другая перехвачена средствами радиоэлектронной борьбы.
Снаряды уничтожили в безлюдном месте. Пострадавших нет, серьезных разрушений удалось избежать, подчеркнул Сальдо.
По данным СМИ, Вооруженные силы России 15 сентября нанесли удар по военному объекту Украины в Хмельницкой области. Уничтожено место хранения ракет Storm Shadow и SCALP, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru