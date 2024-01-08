Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО «Вампир»
Средства противовоздушной обороны предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Цели сбиты около 21:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», - уточнили в ведомстве.
Вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам и найти укрытие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru