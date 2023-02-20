На западе Украины сошел с рельсов поезд «Киев-Варшава»
В Волынской области Украины сошел с рельсов поезд, следовавший из Киева в Варшаву, заявили в региональной прокуратуре. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в районе железнодорожного моста. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Начато досудебное расследование обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
В ноябре 2022 года глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявлял о значительных повреждениях железнодорожной инфраструктуры региона. Чиновник отмечал, что возможностей для передвижения этим видом транспорта больше нет, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru