На Замоскворецкой линии московского метро на пути упал человек

На пути Замоскворецкой линии столичного метро упал человек, говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.

Уточняется, что из-за инцидента поезда двигаются на северном участке зеленой ветки с увеличенным интервалом. Иные подробности не приводятся.

Накануне стало известно, что Москва установила рекорд России по протяженности двухпутных тоннелей метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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