На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук
18 сентября 202308:48
Виадук рухнул на проезжую часть на выезде из Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.
Ранее местные СМИ сообщили о ЧП в районе остановки «Весенняя», отмечалось, что самосвал сбил балку. По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.
В ЕДДС подтвердили обрушение виадука, движение на этом участке перекрыто.
«Трасса перекрыта, да, там пробочка», — указали в службе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru