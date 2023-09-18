На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук

Виадук рухнул на проезжую часть на выезде из Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

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Ранее местные СМИ сообщили о ЧП в районе остановки «Весенняя», отмечалось, что самосвал сбил балку. По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.

В ЕДДС подтвердили обрушение виадука, движение на этом участке перекрыто.

«Трасса перекрыта, да, там пробочка», — указали в службе.

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