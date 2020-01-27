На Урале женщина родила дома и постирала младенца в машинке
В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели младенца, которого преждевременно родила жительница города Талицы.
Инцидент произошел в многодетной семье, которая ранее считалась благополучной. Женщина родила ночью, засунула младенца в стиральную машину и запустила ее. После этого она заявила, что ребенок якобы родился мертвым, сообщает Ura.ru со ссылкой на E1.
Полицию вызвал супруг женщины, который встал утром и обнаружил жену в крови. Тело младенца отправлено на исследование, экспертам предстоит выяснить, правдивы ли показания женщины о том, что ребенок родился мертвым.
Сама мать находится в больнице под охраной. В правоохранительных органах воздерживаются от комментариев, отмечает Life.ru
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