На Урале женщина родила дома и постирала младенца в машинке

Инцидент произошел в многодетной семье, которая ранее считалась благополучной. Женщина родила ночью, засунула младенца в стиральную машину и запустила ее. После этого она заявила, что ребенок якобы родился мертвым, сообщает Ura.ru со ссылкой на E1.

Полицию вызвал супруг женщины, который встал утром и обнаружил жену в крови. Тело младенца отправлено на исследование, экспертам предстоит выяснить, правдивы ли показания женщины о том, что ребенок родился мертвым.

Сама мать находится в больнице под охраной. В правоохранительных органах воздерживаются от комментариев, отмечает Life.ru

