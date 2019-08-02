На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил девушку

В селе Тимофеево Свердловской области обнаружены тела мужчины и женщины, а также раненая девушка. Как сообщили в управлении Следственного комитета по региону, погибшие были супругами, раненой оказалась их дочь 1998 года рождения. Пострадавшая находится в больнице.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», а также «Покушение на убийство».

Состояние потерпевшей оценивается как тяжелое, но стабильное. Ее прооперировали врачи, специально прибывшие из Екатеринбурга.

В настоящее время ведется поиск подозреваемого. Проверяется круг лиц, с которыми контактировала семья.

