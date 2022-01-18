На юго-востоке Турции взорвался нефтепровод

Взрыв произошел на нефтепроводе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



После взрыва начался пожар. Отмечается, что власти обеспокоены тем, что он может перейти на жилые дома.

Из-за пожара закрыта трасса Кахраманмараш-Газиантеп, на которую пожар уже распространился. Информации о пострадавших пока нет.



