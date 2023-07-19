На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

По информации ведомства, поступило сообщение о пожаре на Угрешской улице. Людей в здании не было, пострадавших нет.

«Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации пожара», - заявили в ведомстве.

На улице Подольских Курсантов на юге Москвы 10 июля загорелся металлический ангар. Из-за пожара произошла детонация газового баллона в автосервисе. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

