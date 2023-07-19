На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
19 июля 202323:40
В двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы произошло возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.
По информации ведомства, поступило сообщение о пожаре на Угрешской улице. Людей в здании не было, пострадавших нет.
«Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации пожара», - заявили в ведомстве.
На улице Подольских Курсантов на юге Москвы 10 июля загорелся металлический ангар. Из-за пожара произошла детонация газового баллона в автосервисе. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru