На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

В двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы произошло возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

В строящемся здании госпиталя в Брянске произошел пожар

По информации ведомства, поступило сообщение о пожаре на Угрешской улице. Людей в здании не было, пострадавших нет.

«Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации пожара», - заявили в ведомстве.

На улице Подольских Курсантов на юге Москвы 10 июля загорелся металлический ангар. Из-за пожара произошла детонация газового баллона в автосервисе. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧС РФПожарМосква

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