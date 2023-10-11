На юго-востоке Москвы электросамокат сбил 7-летнего ребенка

На юго-востоке Москвы ребенок пострадал в результате наезда электросамоката, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

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Происшествие произошло на Перервинском бульваре. Двое взрослых передвигались на электросамокате по дворовой территории и совершили наезд на семилетного ребенка.

Мальчика доставили в медицинское учреждение с травмами, пишет агентство городских новостей «Москва». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что 77% россиян поддержали инициативу о штрафах за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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