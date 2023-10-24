На юге Турции 38 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Пассажирский автобус попал в аварию в городе Кайсери на юге Турции, пострадали около 40 человек. Об этом сообщает агентство Ihlas.
Отмечается, что ДТП произошло в районе Karaboğaz Mevkii на 91-м километре шоссе Кайсери-Малатья.
«Автобус компании Muş Ovası с номерным знаком 34 KG 4949 под управлением Бурхана Д., следовавший из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге и перевернулся», — пишет Ihlas.
Всего в транспортном средстве находился 41 человек. В результате ДТП 38 из них пострадали, у восьми человек серьезные травмы.
Из-за аварии трассу закрыли, перевернувшийся автобус подняли с помощью крана. По факту произошедшего начато расследование.
Ранее в Турции столкнулись микроавтобусы, в которых находились несколько туристов из России. После ДТП пять россиян госпитализировали, напоминает РЕН ТВ. По данным генконсульства РФ, одну пострадавшую женщину прооперировали, пишет RT.
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