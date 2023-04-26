На территорию Мосгорсуда упал беспилотник

На территории Мосгорсуда упал беспилотник, сообщает телеграм-канал «112».

Один из двух упавших дронов под Москвой оказался игрушечным

Под конец рабочего дня дежурная поста охраны заметила падающий на территорию суда дрон. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Беспилотник имел размеры 15 на 15 сантиметров, без каких-либо опознавательных знаков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМосгорсуд

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