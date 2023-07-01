На станции метро «Каширская» в Москве мужчина упал на пути

Мужчина упал на пути на станции столичного метро «Каширская», сообщают очевидцы.

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По данным телеканала «360», мужчина упал на пути случайно.

Источник «360» сообщил, что человек, упавший на пути, выжил, но его сильно зажало. Очевидцы просят поторопить скорую.

Столичный департамент транспорта сообщает, что движение поездов на Замоскворецкой линии от «Автозаводской» до «Орехово» временно прекращено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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