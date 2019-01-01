На Шри-Ланке произошёл седьмой за день взрыв

Взрывное устройство сработало в городе Дехивале на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от местной полиции.

Отметим, это уже седьмой за день взрыв в стране. Ранее сообщалось о более чем 160 погибших. Информации о жертвах последнего происшествия пока нет.

