Происшествия
Отметим, это уже седьмой за день взрыв в стране. Ранее сообщалось о более чем 160 погибших. Информации о жертвах последнего происшествия пока нет.
На Шри-Ланке произошёл седьмой за день взрыв
21 апреля11:56
Взрывное устройство сработало в городе Дехивале на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от местной полиции.
Отметим, это уже седьмой за день взрыв в стране. Ранее сообщалось о более чем 160 погибших. Информации о жертвах последнего происшествия пока нет.
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