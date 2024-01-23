На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения
Три человека погибли на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, передает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что власти устраняют все последствия ЧП, сейчас продолжаются работы по выявлению пострадавших.
Также три подземных толчка магнитудой 4,6, 4,7 и 4,9 зарегистрированы на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщила Геологическая служба США. Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находился в 136 км к западу от китайского уезда Аксу и в 143 км к югу от города Каракол в Киргизии. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Отмечалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов, передает «Радиоточка НСН». Землетрясение магнитудой около 5 баллов зафиксировали в Алма-Ате минувшей ночью. По данным Минздрава Казахстана, после ЧП за медпомощью обратились 44 человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Великобритании пообещали ввести новые санкции против хуситов
- Маск ожидает миллиард человекоподобных роботов на Земле к 2040 году
- Нурмагомедов встретился с Холанном и передал ему подарок от Хасбика
- Основатель группы Boney M Франк Фариан умер в возрасте 82 лет
- Американская киноакадемия объявила претендентов на 96-ю кинопремию «Оскар»
- YouTube заблокировал канал издания «Союзное вече»
- Путин согласился сохранить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
- «Роскосмос» начнет монетизировать космические услуги с 2025 года
- Актриса Анна Пересильд призналась, что обижается на поклонников «Слова пацана»
- Новая книга Владимира Сорокина пропала из магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru