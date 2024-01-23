На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения

Также три подземных толчка магнитудой 4,6, 4,7 и 4,9 зарегистрированы на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщила Геологическая служба США. Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находился в 136 км к западу от китайского уезда Аксу и в 143 км к югу от города Каракол в Киргизии. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Отмечалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов, передает «Радиоточка НСН». Землетрясение магнитудой около 5 баллов зафиксировали в Алма-Ате минувшей ночью. По данным Минздрава Казахстана, после ЧП за медпомощью обратились 44 человека.

