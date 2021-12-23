На Саратовской ГЭС произошел пожар
Трансформатор загорелся на территории Саратовской ГЭС в Балаково. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
По данным агентства, возгорание произошло на открытой площадке гидроэлектростанции. Пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, пишет RT.
Отмечается, что по предварительной информации никто не пострадал, технологический процесс на ГЭС не нарушен.
Ранее пожар произошел на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Из-за инцидента были отключены четыре котла и два турбогенератора, в Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня.
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