На Саратовской ГЭС произошел пожар

По данным агентства, возгорание произошло на открытой площадке гидроэлектростанции. Пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, пишет RT.

Отмечается, что по предварительной информации никто не пострадал, технологический процесс на ГЭС не нарушен.

Ранее пожар произошел на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Из-за инцидента были отключены четыре котла и два турбогенератора, в Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня.

