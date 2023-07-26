На Родосе объявлено чрезвычайное положение

Из-за лесных пожаров на греческом Родосе местные жители эвакуируются с острова. Уточняется, что больше двух тысяч человек уже покинули остров. В эвакуации участвовали четыре корабля береговой охраны, один корабль и два катера греческой армии, а также 20 частных катеров, сообщают экстренные службы.

Лесной пожар на южном побережье Родоса за 22 июля распространился примерно на 17 км, передает «Радиоточка НСН».

