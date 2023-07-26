На Родосе объявлено чрезвычайное положение

На курортном острове Родос из-за лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение, сообщает АМНА.

По решению министра гражданской обороны Василиса Папагеоргиу в шести муниципалитетах введено чрезвычайное положение: Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос. Таким образом, введенный ранее локальный режим чрезвычайной ситуации распространился на весь остров.

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Из-за лесных пожаров на греческом Родосе местные жители эвакуируются с острова. Уточняется, что больше двух тысяч человек уже покинули остров. В эвакуации участвовали четыре корабля береговой охраны, один корабль и два катера греческой армии, а также 20 частных катеров, сообщают экстренные службы.

Лесной пожар на южном побережье Родоса за 22 июля распространился примерно на 17 км, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 79.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЭвакуацияЛесные Пожары

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