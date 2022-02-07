На незаконно помогавшую искать собаку судью в Новосибирской области заведут дело

Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против судьи в Новосибирской области, которая незаконно помогала коллеге искать пропавшую собаку. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на ВККС.

По информации следствия, тогда еще действующая мировая судья из региона Татьяна Лисина для поиска своего пропавшего животного наняла частного детектива. По данным СМИ, женщина в 2013 году считала, что ее породистую собаку украли. Для того, чтобы помочь детективу, она подготовила несколько судебных постановлений, по которым сотовый оператор выдал ей данные о телефонных соединениях разных абонентов. Она считала их виновными в краже животного, но его так и не нашли.