На МКС сработала аварийная сигнализация

Добавим, в настоящий момент на борту станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.

Ранее НСН писала, что космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR в автоматическом режиме пристыковался к МКС со второй попытки. Как отмечает RT, первая была предпринята 24 августа, и она оказалась неудачной. Виной тому - поломка оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.







