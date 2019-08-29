На МКС сработала аварийная сигнализация

На Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Как пишет РИА Новости, об этом в Центр управления полётами сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.

По его словам, на МКС «завыла» американская сирена. Причина – высокое содержание в воздухе кислорода в российском модуле «Звезда».

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Добавим, в настоящий момент на борту станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.

Ранее НСН писала, что космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR в автоматическом режиме пристыковался к МКС со второй попытки. Как отмечает RT, первая была предпринята 24 августа, и она оказалась неудачной. Виной тому - поломка оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.



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ФОТО: www.federalspace.ru
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