На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают спасатели и тяжелая техника
На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают бригады экстренных служб и спасатели, сообщает телеканал «360».
Как заявил губернатора Московской области Андрей Воробьев, спасателям потребуется около 12 часов, чтобы разобрать обломки зданий на месте происшествия. Глава округа Дмитрий Акулов сообщил, что все необходимые для разбора завалов службы будут работать всю ночь.
На месте взрыва работают 200 спасателей и тяжелая техника. На месте — экскаваторы и бульдозеры. Под грудой камней и кирпича еще могут находиться люди. Троих уже извлекли спасатели, их состояние «тяжелое».
Ранее стало известно, что на месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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