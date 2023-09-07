На Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Краснодарском крае зарегистрировали вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Кубани.
В регионе зафиксировали три очага заболеваний. Один из них выявили в Крыловском районе на свинотоварной ферме.
Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Остановить распространение можно жестким карантином.
Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. На севере КНР выявили трех заболевших, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru