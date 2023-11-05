На Кубани обнаружили тела трех подростков в квартире

По информации следствия, тела обнаружили в квартире на проспекте Чекистов в Краснодаре. Погибшими являются подростки 16 и 17 лет.

В ходе осмотра квартиры следователи нашли следы употребления наркотических веществ. Устанавливаются обстоятельства гибели подростков, опрашиваются их знакомые и родственники.

Ранее сообщалось, что двое контрактников с Дальнего Востока признались в убийстве семьи из девяти человек в городе Волноваха Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

