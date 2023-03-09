Человек упал на пути на Кольцевой линии Московского метро
9 марта 202316:51
Человек упал на рельсы на Кольцевой линии московского метро, сообщает столичный Дептранс.
Ведомство информирует о временном увеличении интервалов движения поездов на Кольцевой линии.
По последней информации, движение поездов вводится в график.
Ранее сообщалось, что в Москве погиб мужчина от взрыва петарды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru