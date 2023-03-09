Человек упал на пути на Кольцевой линии Московского метро

Человек упал на рельсы на Кольцевой линии московского метро, сообщает столичный Дептранс.

Собянин поблагодарил сотрудниц метрополитена за важную и сложную работу

Ведомство информирует о временном увеличении интервалов движения поездов на Кольцевой линии.

По последней информации, движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что в Москве погиб мужчина от взрыва петарды.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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