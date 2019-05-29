На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
На корабле, который располагается на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве произошел пожар, пишет RT. Уточняется, что ранее он принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. О возгорании сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Как уточняет Утро.ру, пожар вспыхнул в трюме пришвартованного судна . Возгорание удалось потушить в 11.19 по местному времени. Для этого были задействованы четыре единицы спецтехники, а также 20 человек.
Кaк пояснилa Водолaгa, корaбль в нaстоящее время нaходится нa ремонте. По предвaрительным дaнным, причиной ЧП стaло возгорaние электропроводки.
Ранее на Украине пообещали вновь направить корабли в Керченский пролив. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН однозначно высказался о заявлении украинского министра. По его мнению, это провокация в духе Порошенко.
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