Как уточняет Утро.ру, пожар вспыхнул в трюме пришвартованного судна . Возгорание удалось потушить в 11.19 по местному времени. Для этого были задействованы четыре единицы спецтехники, а также 20 человек.

Кaк пояснилa Водолaгa, корaбль в нaстоящее время нaходится нa ремонте. По предвaрительным дaнным, причиной ЧП стaло возгорaние электропроводки.

Ранее на Украине пообещали вновь направить корабли в Керченский пролив. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН однозначно высказался о заявлении украинского министра. По его мнению, это провокация в духе Порошенко.

