Мёртвый мужчина найден в электричке на «Выхино»

Бездыханное тело неизвестного мужчины найдено в электричке на платформе «Выхино» Казанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию источника в правоохранительных органах.

По факту страшной находки полиция на месте ведёт проверку. Ранее сообщалось, что несколько электричек Казанского направления МЖД, которые следуют в область, идут с увеличенными интервалами в связи с оказанием медицинской помощи одному из пассажиров. В пресс-службе МЖД пояснили, что на платформе «Выхино» электричке пришлось задержаться из-за вызова скорой помощи.

