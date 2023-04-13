МВД: завершено расследование уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи
Завершено расследование первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи, сообщили в МВД России.
Обвиняем по делу проходил бывший системный администратор криптобирж WEX. Ему вменялось в вину присвоение имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму более 3 млрд рублей, рассказали в пресс-центре ведомства.
По данным следствия, злоумышленник исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в ее обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам.
Для возмещения причиненного имущественного вреда были наложены аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4,3 млрд рублей. Далее уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru