МВД: завершено расследование уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи

Завершено расследование первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи, сообщили в МВД России.

Обвиняем по делу проходил бывший системный администратор криптобирж WEX. Ему вменялось в вину присвоение имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму более 3 млрд рублей, рассказали в пресс-центре ведомства.

По данным следствия, злоумышленник исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в ее обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам.