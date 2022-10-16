МВД РФ опровергло подъем по тревоге личного состава управления в Белгородской области

Управление УМВД России по Белгородской области работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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«На данный момент Управление работает в штатном режиме», - завили в федеральном ведомстве.

Также в Министерстве внутренних дел призвали журналистов и блогеров «воздерживаться от публикации непроверенных сведений и обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств».

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что личный состав белгородского управления полиции подняли по тревоге в связи с обстрелами ВСУ в воскресенье, 16 октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияОбстрелБелгородМВД РФ
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