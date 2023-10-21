МВД Палестины: Израиль ударил по рынку Нусейрат в секторе Газа
Израиль нанес удар по рынку Нусейрат в секторе Газа, сообщает МВД Палестины.
По данным ведомства, в результате инцидента есть погибшие и раненые.
Очевидцы публикуют соцсетях, предположительно, кадры с места обстрела рынка в секторе Газа. На видеороликах видны разрушенные и полыхающие здания.
Ранее стало известно, что жители Палестины ищут людей под обломками школы ООН, по которой ранее ударил ЦАХАЛ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, в результате удара погибли минимум пять человек, еще десятки человек пострадали. В ЦАХАЛ удар по школе не подтверждали, но и не опровергали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru