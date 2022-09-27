Мужчину, выстрелившего в охранника в клубе Москвы, поместили в СИЗО
Мужчину, выстрелившего в охранника в клубе «16 тонн» в Москве, поместили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
Стрелявшему 58-летнему Дмитрию Свиридову было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». При обыске в его доме, по данным полиции, были обнаружены карабин, патроны и четыре ножа.
Между тем, Свиридов отказался признавать свою вину.
Как сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на очевидцев, при стрельбе, которая произошла в клубе накануне, прозвучало три выстрела. Сообщается, что нападавший открыл огонь по охранникам, один из них был ранен.
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