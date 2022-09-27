Мужчину, выстрелившего в охранника в клубе Москвы, поместили в СИЗО

Мужчину, выстрелившего в охранника в клубе «16 тонн» в Москве, поместили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Стрелявшему 58-летнему Дмитрию Свиридову было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». При обыске в его доме, по данным полиции, были обнаружены карабин, патроны и четыре ножа.

Между тем, Свиридов отказался признавать свою вину.

Как сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на очевидцев, при стрельбе, которая произошла в клубе накануне, прозвучало три выстрела. Сообщается, что нападавший открыл огонь по охранникам, один из них был ранен.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОПолиция
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