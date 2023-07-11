Мужчина выкинул годовалого ребенка из окна пятого этажа в Екатеринбурге
11 июля 202313:10
Мужчина выкинул из окна пятого этажа общежития годовалого ребенка в Екатеринбурге, сообщает Е1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что трагедия произошла минувшей ночью, пока мать ребенка спала. Ребенка забрала скорая.
По данным издания, местные жители описывают семью как неблагополучную. У матери пострадавшего ребенка есть еще несколько детей.
Ранее стало известно, что пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку из города Сим в Челябинской области Ксению Устюгову нашли убитой, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru