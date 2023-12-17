Мужчина устроил поножовщину в вагоне московского метро

В вагоне московского метро произошла потасовка с использованием холодного оружия, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram.

Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе

По данным надзорного ведомства, драка началась со ссоры трех знакомых. Ранее судимый 41-летний мужчина достал нож и ударил 30-летнего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее мужчина с ножом ранил двух человек в баре «Коньяк» на востоке Москвы, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваДракаМетро

Горячие новости

Все новости

партнеры