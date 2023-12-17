Мужчина устроил поножовщину в вагоне московского метро
17 декабря 202314:29
В вагоне московского метро произошла потасовка с использованием холодного оружия, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram.
По данным надзорного ведомства, драка началась со ссоры трех знакомых. Ранее судимый 41-летний мужчина достал нож и ударил 30-летнего оппонента.
Пострадавшего госпитализировали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее мужчина с ножом ранил двух человек в баре «Коньяк» на востоке Москвы, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер и поэт Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни
- Мужчина устроил поножовщину в вагоне московского метро
- Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое у села Теребрено
- Мигранты за рулем такси: Перевозки дорожают из-за дефицита водителей
- Bloomberg: активы западных банков в РФ упали до уровня 1980-х годов
- Глава Минстроя заявил о сохранении высокого спроса на жилье
- Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими
- Россия нашла вариант обхода части санкций Запада для уплаты взносов ООН
- После порно-ролика в зале заседаний уволили помощника сенатора США
- Умер экс-барабанщик AC/DC Колин Берджесс
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru