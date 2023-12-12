Мужчина с ножом ранил двух человек в баре на востоке Москвы
Неизвестный устроил поножовщину в баре «Коньяк» на востоке Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.
Один из участников потасовки схватил нож и набросился на оппонента. Двое человек получили порезы рук. Пострадавших госпитализировали.
Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что в Москве продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем, передает «Радиоточка НСН».
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