Мужчина с ножом ранил двух человек в баре на востоке Москвы

Неизвестный устроил поножовщину в баре «Коньяк» на востоке Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.

Один из участников потасовки схватил нож и набросился на оппонента. Двое человек получили порезы рук. Пострадавших госпитализировали.

Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что в Москве продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоМоскваПолиция

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