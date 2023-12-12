Мужчина с ножом ранил двух человек в баре на востоке Москвы

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.

Один из участников потасовки схватил нож и набросился на оппонента. Двое человек получили порезы рук. Пострадавших госпитализировали.

Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что в Москве продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем, передает «Радиоточка НСН».

